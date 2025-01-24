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لاعب وادي دجلة السابق ينضم لجيش غابات الأمازون.. ما القصة؟

12:30 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (10)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (10)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (8)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (6)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (5)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (11)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (4)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (3)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (2)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (7)
  • عرض 12 صورة
    مالودا لاعب وادي دجلة وتشيلسي السابق في جيش احتياط غابات الأأمازون (1)
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كتب - محمد القرش:

انضم اللاعب السابق لوادي دجلة وتشيلسي، فلورنت مالودا، إلى جيش غامض في غابات الأمازون خلال الفترة الأخيرة، بأقليم جويانا الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مالودا انضم إلى جيش احتياط المواطنين التابع لفوج المشاة الثالث للغابات، حيث قام برحلات على طول النهر، وصنع الخيام، والتأرجح على القضبان الخشبية، ومشاركة دروس الحياة مع الزملاء الصغار.

وتصف الحكومة الفرنسية المحمية أن هذا برنامج "يتيح للمدنيين (المعترف بهم في مجالاتهم) تقديم مساهمة طوعية في تعزيز قيم ومهام المؤسسة العسكرية".

وحصل اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي على ميدالية تقديرًا لخدماته.

يُذكر أن اللاعب الفرنسي سبق له أن لعب مع فريق وادي دجلة المصري خلال الفترة 29 يناير 2015 حتى 19 يوليو 2016.

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