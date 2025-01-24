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"الحفاظ على عاداته".. أحمد الطيب يعلق على هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

08:01 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (2)
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    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (11)
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    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (21)
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    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 12 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكأس القطرية"، على هزيمة الزمالك من مودرن سبورت أمس، في بطولة الدوري المصري.

وكتب الطيب عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قمة الإخلاص و التفانى فى الحفاظ على عاداته، كلما سقط الأهلى ساعده الزمالك على النهوض".

وكان الزمالك تعرض للهزيمة أمس أمام نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن الأهلي كان قد تعادل يوم الأربعاء الماضي، مع نظيره فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة التاسعة أيضًا.

أحمد الطيب المعلق الرياضي النادي الأهلي نادي الزمالك الزمالك ومودرن سبورت الأهلي وفاركو
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