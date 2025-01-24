15 صورة وأبرز المعلومات عن فينيسيوس جونيور وثروته وأرقامه مع ريال مدريد

يعد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية، الذي يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة، خاصة في ظل الأداء والمستوى الكبير الذي يظهر به اللاعب رفقة فريق ريال مدريد الإسباني في مختلف البطولات.

والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرازيلي، جعلة أغلب المتابعين والجماهير يبحثون بشكل دائم ومستمر، عن كل المعلومات الخاصة به سواء كانت معلومات متعلقة بكرة القدم أو حتى الأمور والمعلومات الشخصية الخاصة باللاعب.

فينيسيوس جونيور وزوجته

وحتى الأن لم يعلن فينيسيوس جونيور عن زواجه، إلا أن أعلن في وقت سابق وبشكل خاص في عام 2019 ارتباطه بفتاة برازيلية تدعى ماريا جوليا مازاليا، هي صانعة محتوى على موقع التواصل الاجتماعي.

وتهتم جوليا صديقة نجم وسط ريال مدريد بتقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يخص الأزياء والموضة، كما أنها تعمل كوجه دعائي "موديل" لأحد ماركات الملابس.

وتبلغ ماريا صديقة جونيور نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم "The best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، 29 عامًا.

ثروة فينيسيوس جونيور

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم وسط ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، 200 مليون يورو طبقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات، كما أن اللاعب يحصل على مبلغ 20 مليون يورو في الموسم الواحد مع الفريق الملكي.

كما أن صاحب ال 24 عامًا، يعد أهم اللاعبين الذين يمتلكون عقود إعلانية مع أكبر الشركات العالمية، حيث يمتلك فينيسيوس عقدًا مع عدد من الشركات العالمية مثل نايكي وريد بول، مما يزيد من ثروة اللاعب بشكل كبير.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية أن جونيور يدخل له في العام 3 مليون يورو، من العقود الإعلانية الذي يوقع معها اللاعب.

أين كان يلعب فينيسيوس جونيور قبل ريال مدريد؟

وكان يلعب فينيسيوس جونيور قبل الانضمام إلى فريق ريال مدريد، رفقة صفوف فلامنجو البرازيلي، حيث لعب في صفوفه خلال مرحلة الشباب والناشئين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي في مايو من عام 2017، الذي استمر في صفوفه لمدة عام قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في يوليو من العام التالي 2018.

وشارك جونيور رفقة فريق فلامنجو البرازيلي في 69 مباراة، نجح خلالهم في المساهمة في 19 هدفًا، بواقع تسجيل 14 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

إحصائيات فينيسيوس مع ريال مدريد

ومنذ انضمام صاحب ال 24 عامًا إلى الفريق الملكي في عام 2018، تمكن من المشاركة رفقة الفريق في 291 مباراة، سجل خلالهم 100 هدف، بجانب تقديم 84 تمريرة حاسمة.

كما حقق رفقة ريال مدريد 14 بطولة، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري الإسباني ومثلهم لكأس السوبر الإسباني، لقبين لكلاً من، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية، لقب وحيد لكأس الإنتركونتيننتال ومثله لكأس إسبانيا.