تحظى عائلة رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، باهتمام كبير من قبل الكثير من الجماهير، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، بين كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم الرياضية.

واحتفل اللاعب منذ ساعات قليلة، باستقبال مولوده الثاني، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور من داخل المستشفى وهو يحمل نجله، مشيرًا إلى تسميته "رحيم".

عائلة رمضان صبحي

ودائمًا ما كانت عائلة رمضان، محط اهتمام الكثير من الجماهير المصرية بمختلف انتمائتهم، خاصة وأن نجم بيراميدز يعد أحد أهم اللاعبين المصريين في السنوات الماضية، تحقيقه العديد من البطولات.

وصاحب الـ 28 عامًا متزوج من فتاة تدعى حبيبة إكرامي، هي ابنة أسطور حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر إكرامي الشحات، وشقيقة حارس مرمى بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق شريف إكرامي.

وأقيم حفل زفاف الثنائي في يونيو من عام 2019، خلال فترة احترافه بصفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي.

أولاد رمضان صبحي

ويمتلك صبحي، من زوجته حبيبة إكرامي، طفلين الأكبر هو زين والذي ولد في عام 2019، أما الطفل الثاني هو رحيم، الذي ولد منذ ساعات قليلة.

ثروة رمضان صبحي؟

وتصل القيمة التسويقية لنجم هجوم فريق بيراميدز، عند 1.80 مليون يورو، مما يعني أن قيمته التسويقية انخفضت أكثر مليون يورو عن عام 2022، حيث وصلت في 2022 إلى 2 مليون و800 ألف يورو.

وأعلى قيمة تسويقية وصل إليها صاحب ال 28 عامًا، كانت 7 مليون يورو في عام 2018، خلال فترة احترافه في الدوري الإٌنجليزي "البريميرليج".

رمضان صبحي والزمالك

وارتبط اسم صبحي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى نادي الزمالك، إلا أن إكرامي الشحات والد زوجته، أكد أكثر من مرة في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب يرفض الانتقال بشكل نهائي إلى نادي الزمالك.

وكان مصدر أكد في وقت سابق في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لضم اللاعب، أن كل ما يتم تداوله ما هو إلا مجرد حديث لوكلاء لاعبين.

عدد أهداف رمضان صبحي مع بيراميدز

ووصل عدد أهداف صبحى مع بيراميدز، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سبتمبر 2020 قادمًا من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى 35 هدفاً، خلال 140 مباراة خاضها رفقة الفريق، بالإضافة إلى تقديم 28 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك في 13 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك اللاعب في 37 مباراة رفقة المنتخب الوطني، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين فقط، كانت مباراته الأولى رفقة الفراعنة في 14 يونيو 2015 أمام منتخب تنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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