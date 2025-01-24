15 صورة لتهنئة نجوم منتخب مصر عمر مرموش بعد انضمامه لمانشستر سيتي

أحمد حسام ميدو يوجه رسالة إلى عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي الدولي المصري عمر مرموش، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي، العديد من التهاني من زملائه بالمنتخب الوطني ولاعبو كرة القدم المصريين، بعد انضمامه بشكل رسمي لصفوف الفريق الانجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن اليوم الخميس، عن ضم مرموش قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني بقيمة 75 مليون يورو، مما يجعله أغلى لاعب مصري في التاريخ، متفوقًا على محمد صلاح.

وانهالت التهاني على مرموش من زملائه في مصر، وكان من بين المهنئين البارزين مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، ومحمد عبدالمنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي.

كما جاءت التهاني من مصر عن طريق كل من إمام عاشور لاعب الأهلي ومروان عطية، كريم الدبيس.

وأبرز من هنأه من الزمالك ناصر ماهر، وناصر منسي، ومحمد صبحي، ومحمد عواد.

كما هنأه كل من أحمد فتحي لاعب بيراميدز، ومحمود متولي مدافع الاتحاد السكندري، و مهاب ياسر وإسلام جمال.

بدوره، عبّر مرموش عن فرحته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، معتبرًا أن اللعب في نادٍ عالمي بهذا الحجم يُعد تحقيقًا لحلم طال انتظاره.

وأكد على رغبته في تقديم أداء قوي ومميز، مشيرًا إلى الشعبية الكبيرة للدوري الإنجليزي بين الجماهير المصرية.

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