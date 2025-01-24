أحمد حسام ميدو يوجه رسالة إلى عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، داخل الجيم.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي صورة له، خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا في الفريق الليبي.

وهنأ محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، زميله عمر مرموش بمناسبة انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي.

وقام عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تهنئة زميله بالمنتخب عمر مرموش، بالانتقال إلى فريق مان سيتي، من خلال نشر صورة له بقميص السيتي.

وحرص محمود تريزيجيه على تهنئة مرموش بمناسبة الانتقال إلى مان سيتي، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بقميص الفريق الإنجليزي.

وهنأ طاهر محمد طاهر هو الآخر عمر مرموش، بمناسبة انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي.

وشارك رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق محمد مجدى أفشة.

كما قام أفشة بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي ، على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.؟

وقام جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في إحدى مباريات ريال مدريد.

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