أحمد حسام ميدو يوجه رسالة إلى عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، رسالة إلى عمر مرموش نجم منتخب مصر السابق، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف مبروك إلى عمر مرموش الانضمام لنادي عظيم مانشستر سيتي، والعمل مع مدرب عظيم جوارديولا".

وأضاف: "واثق من نجاحه في البريميرليج فهو يمتلك كل مقومات النجاح، السرعة، القوة والقدرة على التسجيل من نصف فرصة، بالإضافة لتميزه في الكرات الثابتة والأهم أن عقليته عظيمة مثل محمد صلاح وقابل للتطور، لازم كلنا نشتغل أن يكون عندنا 30 لاعب في الخمس دوريات الكبرى".

واختتم ميدو: "مصر تمتلك المواهب يبقى التخطيط الجيد".

وكان مانشستر سيتي، أعلن يوم أمس الجمعة التعاقد بشكل رسمي مع عمر مرموش لمدة 4 سنوات ونصف، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني.

ويذكر أن أحمد حسام ميدو، سبق له تدريب مرموش خلال توليه القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، في عام 2016، حينما تم تصعيد مرموش للفريق الأول لوادي دجلة في ذلك الوقت.

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