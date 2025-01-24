مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
19:00

سلوفينيا

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

أوساسونا

الدوري الألماني

فولفسبورج

- -
21:30

هولشتاين كيل

جميع المباريات

إعلان

أحمد حسام ميدو يوجه رسالة إلى عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

12:08 ص الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
  • عرض 24 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 24 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    ميدو
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    ميدو وعبدالواحد لسيد ومحمد عبدالمنصف
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 24 صورة
    أحمد حسام ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، رسالة إلى عمر مرموش نجم منتخب مصر السابق، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف مبروك إلى عمر مرموش الانضمام لنادي عظيم مانشستر سيتي، والعمل مع مدرب عظيم جوارديولا".

وأضاف: "واثق من نجاحه في البريميرليج فهو يمتلك كل مقومات النجاح، السرعة، القوة والقدرة على التسجيل من نصف فرصة، بالإضافة لتميزه في الكرات الثابتة والأهم أن عقليته عظيمة مثل محمد صلاح وقابل للتطور، لازم كلنا نشتغل أن يكون عندنا 30 لاعب في الخمس دوريات الكبرى".

واختتم ميدو: "مصر تمتلك المواهب يبقى التخطيط الجيد".

وكان مانشستر سيتي، أعلن يوم أمس الجمعة التعاقد بشكل رسمي مع عمر مرموش لمدة 4 سنوات ونصف، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني.

ويذكر أن أحمد حسام ميدو، سبق له تدريب مرموش خلال توليه القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، في عام 2016، حينما تم تصعيد مرموش للفريق الأول لوادي دجلة في ذلك الوقت.

View this post on Instagram

A post shared by Mido (@ahmedhossammido)

أقرأ أيضًا:

موعد أول مباراة قد تجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش أحمد حسام ميدو ميدو وعمر مرموش مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة