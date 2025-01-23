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تب- محمد عبدالهادي:

يتسائل العديد من الجماهير المحبة للنجم المصري عمر مرموش، عن الحالة الإجتماعية هل هو متزوج أم لا، وذلك في ظل احترافه في أوروبا منذ 7 سنوات.

وانضم مرموش لصفوف مانشستر سيتي اليوم الخميس، بشكل رسمي لمدة 4 سنوات والنصف، قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

هل عمر مرموش متزوج؟

منذ ظهور مرموش على الساحة الرياضية، لم يُعلن اللاعب حتى الأن زواجه او ارتباطه بزواج رسمي، ويتضح من تصريحات اللاعب السابقة أن مرموش لم يتزوج بعد.

ففي ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر، وجه له سؤال هتتجوز امتي، ليرد اللاعب "قريبًا ان شاء الله".

وعند سؤاله نفسك في كام طفل أجاب مرموش: "نفسي يبقي معايا 3 أطفال، ونفسي كلهم يكونوا بيلعبوا كورة".

تعليق عمر مرموش بعد انضمامه لصفوف مانشستر سيتي

أكد مرموش بعد انضمامه لمانشستر سيتي انه يوم تاريخي لن ينساه، وقال للموقع الرسمي للنادي: "الانضمام لأحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل".

تابع: "انا سعيد للغاية وعائلتي فخورة جدًا، وجميعنا سعداء بالتواجد في مانشستر".