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"قراءة الفاتحة".. حسام غالي ووزير الرياضة الأسبق في عزاء ميمي الشربيني بالأهلي

09:18 م الخميس 23 يناير 2025
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حرص كلاً من حسام غالي وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على تأدية العزاء في الراحل ميمي الشربيني نجم التعليق المصري ولاعب الأحمر، بمقر النادي الأهلي.

عزاء ميمي الشربيني في النادي الأهلي

ويقام عزاء ميمي الشربيني مساء اليوم بمقر القلعة الحمراء، وسط حضور كبير من النجوم السابقين.

وفور وصول غالي العزاء، رصدت كاميرات مصراوي خلال قراءته الفاتحة على الراحل ميمي الشربيني الذي توفي يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض.

ميمي الشربيني عزاء ميمي الشربيني في النادي الأهلي الأهلي حسام غالي
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