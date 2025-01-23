6 صور من ظهور حسن حمدي و سيد عبد الحفيظ في عزاء ميمي الشربيني

احتفلت مجلة إنجما الشهيرة بمرور 25 عاماً على أصدرها، بنشر مجموعة صور من جلسة تصوير قديمة لأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

5 صور لميدو من مجلة إنجما بمناسبة مرور 25 عامًا

ونشر الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 5 صور لميدو مع تعليق:"كجزء من احتفالنا بمرور 25 عامًا على تأسيس مجلة إنجما، نأخذكم معنا في رحلة لإعادة إحياء بعض من أكثر الأغلفة شهرة خلال السنوات السابقة".

وأضاف:"ومن ضمن هذه الأغلفة، غلافنا مع أسطورة كرة القدم المصرية ميدو، التي تم التقاطها خلال جلسة لا تُنسى في لندن تعكس هذه الصور بشكل مثالي تأثيره المستمر على الرياضة والثقافة".

وأتم:"هل يمكنكم تخمين في أي سنة تم التقاط هذه الصور؟".