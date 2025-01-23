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كتب- محمد عبدالهادي:

يُعتبر رمضان صبحي من أبرز المواهب المصرية في كرة القدم خلال العقد الأخير، حيث لعب لعدة أندية كبيرة وخاض جولة احتراف قصيرة بالدوري الإنجليزي.

ويحتفل رمضان اليوم بعيد ميلاده الـ 28، حيث ولد في 23 يناير 1997، وقدم مسيرة كبيرة نعرضها في السطور التالية:

أبرز 10 معلومات عن رمضان صبحي

1. البداية الكروية: بدأ رمضان مسيرته مع النادي الأهلي المصري، حيث تدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول.

2. الاحتراف الخارجي: في يوليو 2016، انتقل إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ثم انضم إلى هدرسفيلد تاون في 2018.

3. العودة إلى مصر: عاد إلى الأهلي على سبيل الإعارة في 2019، ثم انتقل إلى نادي بيراميدز في 2020.

4. المشاركات الدولية: يُعد رمضان أصغر لاعب يمثل منتخب مصر، حيث شارك لأول مرة بعمر 17 عامًا و20 يومًا.

5. البطولات: حقق مع الأهلي 9 بطولات، منها 4 ألقاب دوري مصري، 3 كؤوس سوبر مصرية، دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

6. القيمة التسويقية: بلغت قيمته التسويقية ذروتها في مايو 2018 بـ7 ملايين يورو، وتُقدر حاليًا بـ1.8 مليون يورو.

7. الأداء مع الأندية: شارك مع بيراميدز في 140 مباراة، سجل 35 هدفًا وصنع 28، ومع الأهلي، لعب 110 مباريات، سجل 24 هدفًا وصنع 21.

زوجة رمضان صبحي

8. الحياة الشخصية: متزوج من حبيبة إكرامي، ابنة حارس المرمى السابق إكرامي الشحات وشقيقة شريف إكرامي.

9. راتبه مع بيراميدز: في آخر عقد له مع الفريق السماوي، وقع لمدة 5 سنوات براتب 40 مليون جنيه سنويًا.

10. السيارة الفاخرة: في يناير 2025، ظهر رمضان في مقطع فيديو داخل سيارة فاخرة من نوع تسلا Cyber Truck التي تعد الأغلى في العالم حيث أن سعرها يبدأ من 100 ألف دولار.