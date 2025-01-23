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4 صور من وصول وزير الرياضة عزاء ميمي الشربيني بالنادي الأهلي

08:18 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وصول وزير الرياضة عزاء ميمي الشربيني (1)
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    وصول وزير الرياضة عزاء ميمي الشربيني (3)
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    وصول وزير الرياضة عزاء ميمي الشربيني (2)
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كتب - نهى خورشيد:

تصوير - أحمد مسعد:

وصل قبل قليل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر النادي الأهلى، لتأدية واجب العزاء في الراحل ميمي الشربيني نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق، والمعلق الأشهر في تاريخ مصر.

ورصدت كاميرات مصراوي، الصور الأول من حضور الوزير إلى عزاء ميمي الشربيني.

ويعتبر الشربيني من أشهر نجوم جيل الخمسينات في الأهلي، وله مسيرة تدريبية قصيرة مع منتخب الإمارات ونادي غزل دمياط.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأهلى عزاء ميمي الشربيني
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