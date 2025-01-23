4 صور من وصول وزير الرياضة عزاء ميمي الشربيني بالنادي الأهلي
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كتب - نهى خورشيد:
تصوير - أحمد مسعد:
وصل قبل قليل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر النادي الأهلى، لتأدية واجب العزاء في الراحل ميمي الشربيني نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق، والمعلق الأشهر في تاريخ مصر.
ورصدت كاميرات مصراوي، الصور الأول من حضور الوزير إلى عزاء ميمي الشربيني.
ويعتبر الشربيني من أشهر نجوم جيل الخمسينات في الأهلي، وله مسيرة تدريبية قصيرة مع منتخب الإمارات ونادي غزل دمياط.
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