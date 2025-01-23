6 صور من ظهور حسن حمدي و سيد عبد الحفيظ في عزاء ميمي الشربيني

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توافد نجوم القلعة الحمراء السابقين، على عزاء الراحل ميمي الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والمقام مساء اليوم الخميس بمقر النادي.

وحرص كلاً من حسن حمدي، سيد عبدالحفيظ، وضياء السيد على تأدية واجب العزاء في ميمي الشربيني.

وتوفي ميمي الشربيني يوم الأثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 87 عاماً بعد صراع مع المرض.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.