17 صورة وأبرز المعلومات عن خطيبة مصطفى شوبير وأرقامه مع الأهلي

تردد اسم مصطفى شوبير كثيرًا خلال الفترة الماضية، من قبل الكثير من النقاد والمتابعين لكرة القدم المصرية، الذين يطالبون بحصول شوبير على فرصة حراسة مرمى النادي الأهلي بشكل أساسي، خلال الفترة المقبل بشكل مستمر.

ووسط المطالبات الجماهيرية من قبل مشجعي القلعة الحمراء المشاركة شوبير بشكل أساسي في مباريات الفريق، بدأ الكثير من الجماهير يبحثون عن الحياة العائلية لنجم النادي الأهلي، خاصة وأنه أحد أبناء أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي وهو أحمد شوبير.

هل مصطفى شوبير متزوج؟

وسؤال هل مصطفى شوبير متزوج؟، دائمًا يراود الكثير من الجماهير وبشكل خاص جماهير القلعة الحمراء، الذين دائمًا يسعون إلى الاطلاع على أهم التفاصيل الخاصة بالحياة الشخصية لنجوم الفريق ولا يكتفون بالاطلاع على التفاصيل الخاصة بكرة القدم فقط.

وبالنظر إلى الجانب العائلي لمصطفى شوبير، فإننا نجد أن نجم الأهلي لم يتزوج حتى الأن، ولكنه أعلن في أكتوبر من العام الماضي 2024، من فتاه تدعى جنا حلمي عن خطوبة في حفل حضره العديد من نجوم النادي الأهلي.

وحفل خطوبة مصطفى شهد حضور العديد من نجوم المارد الأحمر، وعلى رأسهم "وسام أبو علي، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا ويوسف أيمن".

من هى خطيبة مصطفى شوبير؟

وتدعى خطيبة مصطفى شوبير باسم جنا حلمي، هى من خارج الوسط الرياضي وأيضًا الفني.

وتمتلك جنا حلمي خطيبة نجم الأهلي، على إنستجرام 341 متابع، فيما تتابع هى 331 متابع فقط، مما يعني أنها لا تشارك حسابها سوى مع أصدقائها فقط.

وظهرت جنا للمرة الأولى رفقة مصطفى عقب حفل الخطوبة، في نوفمبر من العام الماضي 2024، خلال حفل جوائز دير جيست للأفضل في مصر، الذي تمكن خلاله شوبير من حصد جائزة أفضل حارس في مصر.

وشهد الحفل حضور جنا حلمي خطيبة حارس مرمى الأهلي، بالإضافة إلى تواجد والدة شوبير أيضًا برفقته في الحفل، الثاني صعدا رفقة شوبير خلال استلامه جائزة الأفضل في مصر.

أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي

وشارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 5 مباريات، تلقت شباكه خلالهم 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وبشكل عام شارك شوبير رفقة النادي الأهلي، منذ صعوده إلى الفريق الأول في سبتمبر من عام 2019، في 46 مباراة، استقبلت شباكه خلالهم 26 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك في 27 مباراة.

وحقق شوبير رفقة النادي الأهلي 14 بطولة، بواقع التتويج بأربعة ألقاب لكلاً من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، بالإضافة إلى لقبين لبطولة كأس السوبر المصري.

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