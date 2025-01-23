ستوري نجوم كرة القدم.. تكريم صلاح.. نيمار بالمضرب.. وزيزو يتحدث عن التجديد

مذيعة بريطانية تعتذر لصلاح علنًا وأسطورة ليفربول يسخر.. ما القصة؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

احتفل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول،بحصوله على جائزة رجل المباراة في لقاء ليل الفرنسي والليفر بدوري الأبطال.

وشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو يحمل مضرب لعبة التنس.

ونشر أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك و منتخب مصر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، علق فيها على أزمة تجديد تعاقده مع الفريق.

ونشر شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال مشاركته مران الفريق استعدادًا لمباراة مودرن سبورت.

وقام أحمد حسن كوكا لاعب فريق لوهافر الفرنسي ومهاجم منتخب مصر، بنشر صورة في التدريبات، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام".

وشارك كورتس جونز نجم ليفربول صورة له رفقة محمد صلاح نجم منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من مباراة ليل التي فاز بها الريدز بثنائية.

كما شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من فوز فريقه على الشباب.

وقام ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للمباريات.

وحرص بوكايو ساكا نجم فريق آرسنال على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، للاحتفال بفوز فريقه على دينامو زغرب بدوري الأبطال.