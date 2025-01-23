5 صور من مغادرة كهربا إلى ليبيا

كتب - يوسف محمد:

اتجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الأربعاء إلى ليبيا بعد انتقاله إلى فريق الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة.

وحرص مجموعة من أصدقاء محمود عبد المنعم كهربا، على التوجه معه إلى مطار القاهرة، لتوديعه قبل الذهاب إلى فريق الاتحاد الليبي.

وقام محمود كهربا، بنشر مجموعة من الصور رفقة أصدقائه الذين حرصوا، على التوجه معه إلى مطار القاهرة، وعلى رأسهم أمح الذي ظهر رفقة كهربا قبل السفر.

وخاض كهربا رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي 4 مباريات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال المباراة.

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