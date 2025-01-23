كتب- محمد عبد الهادي:

تصدر اللاعب محمد مجدي قفشة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الأخيرة، وذلك بعد تعرضه لعملية نصب من أحد رجال الأعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه.

وكان قفشة قد منح أحد رجال الأعمال في التجمع مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه لشراء سيارة فارهة، إلا أن رجل الأعمال لم يفِ بوعده، واستولى على أمواله مما دفع نجم الأهلي لتقديم بلاغ ضده وتحرير محضر بواقعة النصب والاستيلاء.

3 لاعبين كرة قدم تعرضوا للنصب

وتعتبر واقعة قفشة ليست الأولى التي يتعرض لها نجوم الكرة في مصر، حيث سبقه العديد من النجوم الذين تعرضوا للنصب والاحتيال وهم:

أحمد حسن

في عام 2023.. تعرض الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق لعملية نصب شهدتها محكمة جنح الرمل أول في الإسكندرية بقضية اتهام شركة مقاولات بالنصب على اللاعب والاستيلاء منه على مبالغ مالية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، نظير وحدتين تجاريتين تعاقد عليهما قبل 5 سنوات إلا أن الشركة لم تقم ببناء المشروع حتى الآن.

وبناء عليه قرر عميد الكرة المصرية بتحرير محضر بالواقعة في جنح الرمل أول التي قررت حجز قضية.

قضية علي غزال واتهامات بالنصب

في عام 2024، أعلن حسام حسن مهاجم الأهلي السابق وسموحة الحالي، تعرضه للنصب من قبل اللاعب على غزال، وذلك بعدما دفع مبلغ مالي بهدف استثماره، ليقوم الأخير بالتهرب من رد الأموال مما دفعه لتحرير محضر.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على "إنستجرام" عن الواقعة: "مش هسيب حقي وأبقوا أسألوا، محمود عزت لاعب سموحة ومحمود سيد لاعب البنك الأهلي، وشريف رضا لاعب سموحة، ومحمود حليمو لاعب سموحة، وخالد عبدالفتاح لاعب الأهلي، وأحمد طه مودي، وأحمد جمال لاعب فاركو”.

ونظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الأربعاء الماضي، 15 يناير، للقضية المرفوعة ضد علي غزال، وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع علي غزال، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص في مبالغ مالية.

ودفع المحامي معتز نور الدين، دفاع "علي غزال"، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي بسبب تركه للشركة منذ أكثر من 6 أشهر، كما دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لعدم جديتها، وأكد عدم تلقى موكله "غزال" مبالغ مالية أو توقيع أي شيكات، وأشار إلى أن أموال المجني عليهم هي التي تم استلامها من المتهم الأول.

من جانبه قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حجز الحكم على اللاعب علي غزال لجلسة يوم 29 يناير، كما قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد 3 شيكات بدون رصيد.