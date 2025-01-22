محمد صلاح لا يمكنه مفاوضة أي نادٍ إنجليزي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، هجومًا حادًا على المهاجم المصري مصطفي محمد المحترف في صفوف الفريق.

ويمر مصطفي في الفترة الحالية، بأوقات عصيبة مع فريقه الفرنسي، بعدما ابتعد عن المشاركة وخرج من حسابات المدرب كومباريه، الذي لم يكتفي من ابعاده عن المباريات، ليطلق تصريحات عنيفة تجاه اللاعب.

وقال أنطوان في تصريحات لمنصة (دازون) : "كان يريد الرحيل منذ موسم، في الانتقالات الصيفية الماضية والميركاتو الشتوي، ولكنه لم يرحل".

وتابع: "لا يوجد نادي يريده، وتحدثت معه حول البحث عن فريق ومدرب جديد يجعله يشارك ولكنه لم يجد".

وأكد أنطوان كومباريه في تصريحاته، أنه يبحث عن ضم مهاجم جديد للفريق في الفترة الحالية، سواء من الدوري الفرنسي أو خارجه، وهو ما يؤكد عدم اعتماده على مصطفي وخروجه من حساباته بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن مصطفي محمد لاعب منتخب مصر شارك مع نانت في 17 مباراة هذا الموسم، أغلبها بديلًا، ولم يسجل سوي هدفين فقط.