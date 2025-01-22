محمد صلاح لا يمكنه مفاوضة أي نادٍ إنجليزي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد دخوله في فترة الـ6 أشهر الأخيرة في تعاقده مع الريدز.

عروض محمد صلاح

وكشفت عدة تقارير عالمية، عن تلقي صلاح عدة عروض للانتقال إليها، أبرزها من نادي الهلال السعودي وباريس سان جيرمان، وذلك بمقابل مادي خرافي.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعبين حق التفاوض والتوصل لاتفاق مبدئي مع أي نادٍ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، ولكن هذا لا ينطبق في الدوري الإنجليزي.

على الرغم أن لوائح الفيفا تسري على جميع الاتحادات، إلا أن الاتحاد الإنجليزي وضع قواعد خاصة تُطبق بالاتفاق بين الأندية المحلية، تنص على أن اللاعب لا يمكنه التفاوض محلياً إلا في آخر شهر من عقده.

وفقًا للوائح الاتحاد الإنجليزي، المبينة في الصفحة 125 من مواد C69 إلى C75، إذا قدم ليفربول عرضًا لتجديد عقد صلاح، فيجب عليه الرد كتابةً خلال 28 يومًا سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال عدم الرد يُعتبر العرض مرفوضًا تلقائيًا، كما يجب على الأندية إبلاغ الاتحاد الإنجليزي بجميع عروض التجديد بحلول الأول من يونيو كل عام.

حالياً، يمكن لصلاح التفاوض مع أندية خارج إنجلترا، مثل الهلال أو باريس سان جيرمان، لكنه لن يتمكن من التفاوض مع أندية إنجليزية أخرى قبل يونيو المقبل.