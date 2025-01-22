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بعد أزمة قفشة.. أبرز المعلومات عن سيارات 5 نجوم من النادي الأهلي

10:47 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    كهربا داخل سيارته
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    أفشة وسيارته
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    سيارة كهربا
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    سيارة إمام عاشور
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    سيارة أفشة الجديدة
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    إمام عاشور أمام سيارته
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    إمام عاشور وزوجته أمام سيارته
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    سيارة محمد الشناوي - مرسيدس GLC 200 من أمام منزله
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    سيارة إمام عاشور 1
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كتب- محمد عبدالهادي:

يحلم الكثير من لاعبي كرة القدم المصريين، بامتلاك سيارات نادرة لا يمتلكها الكثيريين بالوسط المصري، ووقع اللاعب محمد مجدي قفشة ضحية لعملية نصب من أحد رجال الأعمال. ونستعرض هنا معلومات عن سيارات 5 نجوم من النادي الأهلي.

وقام قفشة بدفع 13 مليون جنيه لأحد رجال الأعمال في منطقة التجمع لجلب سيارة فارهة، ليقوم الرجل بالاستيلاء على الأموال مما دفع نجم الأهلي لتحرير محضر بالنصب للواقعة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز السيارات الفارهة التي يمتلكها لاعبي النادي الأهلي:

سيارات 5 نجوم من النادي الأهلي

مجدي قفشة سبق له وأن أشتري سيارة فاخرة من نوعية بورش كايين موديل 2024 ، ويتراوح سعرها في ذاك الوقت ما بين 5 إلى 7 مليون جنيه.

ويمتلك إمام عاشور نجم النادي الأهلي سيارة فاخرة من نوعية لاند روفر رنج روفر فيلار موديل 2021، فضلا عن مرسيدس glc 300 ظهر بجواره

كما يمتلك محمود عبد المنعم كهربا سيارة بارهة من نوع بنتلي كونتيننتال GT، وحصل عليها بعد الحصول على لقب كأس ولي العهد السعودي كهدية من قبل نادي اتحاد جدة الذي كان يلعب في صفوفه في ذلك الوقت.

أما نجم المنتخب التونسى والنادى الأهلى على معلول ، حيث يقتنى سيارة مرسيدس مايباخ الألماني.

كما ظهر حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بالعديد من السيارات ، إحداهما بي ام دبليو 320BMW G20 2020 الجيل السابع، بالإضافة الى سيارة مرسيدس GLC 200.

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