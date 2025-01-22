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كتب- محمد عبدالهادي:

في عالم كرة القدم، قد تبدو حياة اللاعبين مليئة بالثراء والرفاهية، لكن خلف الكواليس توجد قصص لأسماء لامعة عانت من الإفلاس وخسارة ثرواتها الطائلة، ونستعرض هنا أبرز 4 نجوم في كرة القدم أعلنوا إفسلاهم

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، نقدم أبرز الأسماء البارزة في عالم كرة القدم التي عانت من الإفلاس:

إفلاس روستين درينثين نجم الريال

الهولندي روستين درينثين، الذي لعب لعدة أندية بارزة أبرزها ريال مدريد، أعلن إفلاسه رسميًا في عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 34 عامًا.

جاءت هذه الأزمة نتيجة استثمارات خاسرة أودت بثروته التي كانت تقدر بـ3.2 مليون جنيه إسترليني.

نجم آرسنال بول ميرسون

أسطورة أرسنال الإنجليزي ونجم منتخب إنجلترا في الثمانينيات، بول ميرسون، واجه الإفلاس بعد خسارته حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني بسبب إدمانه على المقامرة.

دفعه الأمر إلى اتخاذ قرارات مؤلمة مثل كسر أصابعه لمنع نفسه من العودة للعب الورق.

إفلاس أسامواه جيان

النجم الغاني أسمواه جيان، الذي تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، أضاع ثروته بسبب الإسراف والتبذير.

في عام 2018، وصلت حالته المالية إلى درجة أن حسابه البنكي لم يكن يحتوي سوى على 600 جنيه إسترليني.

إفلاس البرازيلي رونالدينيو

أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق، رونالدينيو، واجه أزمة مالية خانقة في عام 201، بسبب تراكم الديون والغرامات المتعلقة بالبناء في محمية طبيعية بالبرازيل، بلغت مديونياته 1.75 مليون جنيه إسترليني، مما جعله يمتلك فقط 5 جنيهات إسترليني في حسابه البنكي.

تعرض جواز سفره للحجز واضطر لقضاء وقت في سجن باراجواي حتى تدخل صديقه السنغالي صامويل إيتو لسداد ديونه وإنقاذه من أزمته.