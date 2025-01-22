كتب- محمد عبد الهادي:

خرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته أخيرًا للحديث عن ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهذا أول تعليق لزيزو على مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك





وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة من الجدل حول تمديد تعاقده، بعدما كشفت مصادر عن فشل مفاوضاته مع مجلس إدارة النادي للاستمرار ووصول بعض العروض الخليجية للاعب.

أول تعليق لزيزو على مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك

وفي هذا السياق نشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي، لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل".

وأضاف: "هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا".

وتابع: "في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة".



أول تعليق لزيزو على مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك





وواصل: "فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة".

وأكمل: "إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود و جلب لاعبين جدد ، فأنا مستعد للانتظار، وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته، فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة".

واختتم: "في النهاية، هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة، شكرا لكم جميعا"