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جورجينا تحتفي بكريستيانو رونالدو (صور)

11:56 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (1)_4
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو وجورجينا
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    كريستيانو وجورجينا (1)
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    كريستيانو رونالدو وجورجينا
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    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز
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    نانسي عجرم برفقة كريستيانو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 19 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
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كتب- نهى خورشيد:

احتفلت جورجينا رودريجيز زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بتألقه مع فريقه اليوم أمام الخليج بدوري روشن السعودي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من احتفال رونالد بهدفه في شباك الخليج.

ونجح الدون في تسجيل هدفين اليوم في شباك الخليج، ليقود فريقه لتحقيق فوزاً ثميناً بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبعد فوز اليوم، رفع الفريق الكروي بنادي النصر رصيده إلى النقطة الـ32 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن.

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