بعد احتفاله بعيد ميلادها.. أبرز 9 معلومات عن زوجة حمدي فتحي

كتب- نهى خورشيد:

احتفل حمدي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، بعيد ميلاد زوجته.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجته بتعليق:"عيد ميلاد سعيد حبي، بحبك".

ويذكر أن إدارة القلعة الحمراء أعلنت في وقت سابق عودة حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، على سبيل الإعارة وذلك قبل مشاركة الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية 2025.