كتب- نهى خورشيد:

يتشارك التوأم في الصفات، الملابس، العمر، الأصدقاء، ولكن قليل ما يجمع الحب في نفس التوقيت بين الأشقاء.ومن أشهر توأم الكرة القدم المصرية حسام وابراهيم حسن، نجوم الفراعنة والرياضة في الوقت الحالي. وهنا نستعرض قصة زوجة إبراهيم حسن.

ويتولي إبراهيم حسن حالياً منصب مدير الكرة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فيما يقود شقيقه حسام القيادة الفنية للفراعنة. ومن المصادفات القليلة بين التوأم حسام حسن وإبراهيم، أنهم احتفلا بزفافهما في يوم واحد، كما رزق الثنائي باولاد أيضاً في التوقيت ذاته.

زوجة إبراهيم حسن تروي بداية تعارفهما

وحكت جيجي بداية تعارفهما في تصريحات لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا:" أولا أنا طول عمري عايشة في الرياض، فمكانش ليا أي علاقة بالكرة خالص، أنا حبيبت إبراهيم وارتبطنا لشخصه، لما كنت بلاقي الناس بتتجمع حواليه بتخض، اللي هو إيه ده مين ده اللي أنا معاه، إزاي احنا مرتبطين، بعدين إبراهيم بسيط جداً هو وحسام فرندلي جداً، مختلفين جدا عن شخصيتهم في الملاعب".

فيما قال إبراهيم في تصريحات لبرنامج بيت العيلة عبر قناة النهار :"احنا اتجوزنا في يوم واحد وخلفنا في يوم واحد، كنت مقرر أتجوز أنا وحسام في يوم".

وأضاف"لما أنا حبيت جيجي حسام حب بعدي، قررتنا بناخدها سوا".

زوجة إبراهيم حسن تحكي عن تشابهه مع حسام حسن

وعن التشابه بينهما قالت جيجي:" في التليفون صوت إبراهيم زي حسام بالظبط زمان حصلت مفارقات بسبب الشبه بينهم، بعد الجواز لما كان يرد حسام وبيفضل يتكلم معايا، وأنا في نص المكالمة لما ادخل في الكلام يقولي أنا حسام".

وتابعت جيجي في تصريحات لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا:"حسام وإبراهيم مش أكيلة خالص، نفسي جوزي يطلب مني أكلة والدتهم كان ليها أكلات مميزة وأنا اجتهدت أني أتعلم منها، هما بيحبوا الفاصوليا الخضراء، الكباب الحلة".

زوجة إبراهيم حسن تكشف أبرز صفاته

وأضافت:"إبراهيم رومانسي قوي عن حسام، كمان الست عليها عامل حتى لو مش هو كده، يعني مثلا يوم عيد الحب هو لازم يخرجني نتعشا برا".

عن صفاته قالت زوجة مدير الفراعنة:" إبراهيم شخصية طيبة جداً جداً، بس هو بيحب شغله أوي، هو وحسام بيتفانوا أوي في شغلهم، بيحبوا شغلهم جدا عندهم إخلاص، عندهم أن مثلا مش بتنتهي علاقاتهم بالملعب بعد الماتش، لا المكسب أو الخسارة بتمثل بالنسباله حاجة كبيرة جداً".

وواصلت:"إبراهيم طول الوقت بيتفرج على ماتشات وبيذاكر، كانت والدته الله يرحمها كان لازم يشوفها قبل الماتشات، طقوسه مختلفة عن أي حد".

واتم حديثها:"عندي أربع ولاد سارة، كنزي، حسن، وتالا ، ابني ما شاءالله إمام في الجامع بيصلي بالناس كلها وحافظ القرآن مش مهتم بالكورة، واحنا وإبراهيم مكانش مركزين انه يدخل المجال وأنا فرحانه بي".