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"ذهب وردي".. سعر ساعة عمر مرموش يثير الجدل.. ما القصة؟

09:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ساعة عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش مع صاحبة السعادة
  • عرض 6 صورة
    ساعة نجم منتخب مصر عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    مرموش مع إسعاد يونس
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش أثناء ظهوره مع إسعاد يونس
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أثارت ساعة عمر مروش التي ظهر أثناء ظهوره مع حلقة "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وتداولت عدة معلومات عن سعر الساعة ومواصفاتها، حيث وصل إلى 48 ألف دولار و700.

سعر ساعة عمر مرموش يثير الجدل

أما مواصفاتها، كانت؛ ماركة رولكس "داي دايت" مقابل 40 مم، أتوماتيكية الحركة.

وجسم الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار18 قيراط مع إطار مثبت، مينا من اللون الأخضر الزيتوني مع علامات الرومانية من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

أما عداد الأيام يرتكز عند الساعة 12 وعداد أرقام الأيام عند الساعة 3 وأسوار البرزيدنت من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

ويحتوي محرك الساعة على 31 من الأحجار من الكريمة و70 ساعة احتياط.

يذكر أن صحيفة إندبندنت الإنجليزية ذكرت أن مرموش احتاز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم.

عمر مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي ساعة عمر مرموش عمر مرموش مع إسعاد يونس
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