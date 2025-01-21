تحرير: محمد القرش- يوسف محمد- محمد عبد الهادي:

ذكر تقرير صحيفة إندبدنت الإنجليزية أن عمر مرموش اجتاز الكشف الطبي للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم قادمة.

ولفت التقرير إلى أنه يجري الآن تصوير فيديو تقديم لاعب آينتراخت السابق ومنتخب مصر، استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

بدأ مرموش في نادي وادي دجلة بعدما اكتشفه نجم الإسماعيلي علي أبو جريشة ومر بتحديات ونجاحات خلال رحلته قبل تألقه في الدروي الألماني.. تحدث مصراوي مع رفقاء البداية ليحكوا لنا شهادتهم عن تلك الفترة، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط..

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