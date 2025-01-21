شارك رودريجو نجم ريال مدريد صورًا رفقة صديقته وذلك أثناء تواجدهم في ملعب سنتياجو بيرنابيو، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق لاعب ريال مدريد على الصورة: "الحظ في اللعبة والحب".

هل رودريجو متزوج؟

كان البرازيلي على علاقة سابقة بإحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى لوانا أتيك، لكنه انفصل عنها.

ولم تذكر التقارير اسم صديقة نجم ريال مدريد الحالي، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنها مؤثرة برازيلية، وتعمل عارضة أزياء، 25 عامًا، وتدعى برونا روتا.

وارتبط رودريجو مع لوانا أتيك منذ بداية موسمه الكروي الأخير في عام 2019، والتقيا في جامعة سانتوس الكاثوليكية.

وكانت أتيك تكبر لاعب ريال مدريد بعامين وترافقه معظم الوقت، وشوهدت وهي تحتفل معه بعد بعد فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022، لكن علاقتهما لم تدم طويلا.

انفصل الزوجان في أكتوبر 2022، ونشرت على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "نعم أنا عزباء، وأعتقد أنه حان الوقت للحديث عن ذلك، لقد انتهت علاقتي برودريجو منذ أكثر من شهر بناء على اتفاق متبادل".

أصول رودريجو

ولد نجم ريال مدريد لأبوين برازيليين، إريك جوس ودينيس جوس في عام 2001، وينحدر من بلدة تسمى أوساسكو في ولاية ساو باولو.

وكان والده قد تنبأ بأن ابنه سيكون لاعب كرة قدم.

لدى رودريجو أخت أصغر سنًا، آنا جوليا، ولدت في عام 2018.

من هي والدة رودريجو؟

لا تتوفر معلومات كثيرة عن والدة البرازيلي، فهي تدعى، دينيس، وعمرها 38 عامًا، وكانت ترافقه وتتولى شؤونه عندما كان لاعبا في نادي سانتوس البرازيلي وقتما كان والده يسافر للعب في أندية الدرجة الأولى البرازيلية.