ودّع الوسط الرياضي اليوم الإثنين النجم السابق بالنادي الأهلي والمعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 88.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية حكايات عن جوانب مختلفة في شخصية الراحل ميمي الشربيني

"الأهلي حياتي".. ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في مصر

تحدث الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن أمهر لاعب من وجهة نظره، للاطلاع على أمهر 3 لاعبين عاصرهم.. اضغط هنا

"مش هروح بالبدلة".. أسرار استعداد ميمي الشربيني للتعليق على مباريات الأهلي والزمالك

وكشف الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي كذلك عن طريقة استعداده للتعليق على المباريات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"حبيت كتير".. سر عدم زواج ميمي الشربيني

وتحدث الراحل ميمي الشربيني في وقت سابق عن استبعاده فكرة الزواج، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ميمي الشربيني.. تعرف على المرض الذي أدى لوفاته؟

ميمي الشربيني لاعب الأهلي والمعلق الرياضي الراحل تُوفيّ في وقت سابق من اليوم الإثنين بعد معاناته في الفترة الماضية من مرض الزهايمر والشيخوخة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ميمي الشربيني.. ضمه عبده البقال للأهلي.. واكتشف متعب وغالي

"آخر حبات عنقود الموهبين.. مواليد منطقة الجزاء.. صاحب الكرافتة الشيك.. إلخ"، ربما تكون عرفت ميمي الشربيني المعلق الرياضي الشهير الذي غاب بالعقد الأخير عن الظهور ولكنك ربما قد لا تكون قد عاصرت محمد عبد اللطيف الشربيني الذي توّج مع الأهلي ببطولات كلاعبًا واكتشف بعض نجومه حين عمل بقطاع الناشئين، للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مواليد منطقة الجزاء".. أبرز تعليقات ميمي الشربيني (فيديوهات)

وبرز ميمي الشربيني في تاريخ كرة القدم المصرية كمعلق رياضي مميز، حيث اشتهر بالعديد من العبارات والجمل التي ظلت عالقة في أذهان الجماهير المصري حتى الآن، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رفض الزمالك وعبده البقال حقق حلمه.. أسطورة التعليق ميمي الشربيني

بدأ ميمي الشربيني، مشواره مع الكرة مع النادي المصري القاهري، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأبيض بقوة لضمه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض، للتعرف على المزيد من مسيرته الكروية.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

مصدر بالزمالك يوضح.. هل حدث "تطور خطير" في ملف تجديد عقد زيزو؟