"الأهلي حياتي".. ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في مصر
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كتب- نهى خورشيد:
تحدث الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن أمهر لاعب من وجهة نظره.
ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في حياته
وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة:"طبعا محمود الخطيب كان نجم كبير، وطاهر أبو زيد دول من الأهلي، حسن شحاته من نادي الزمالك ده المعلم، فاروق جعفر".
وأضاف:"النجوم الكبار بيخلوكي تغني، بيدوكي مادة حلوة، بيعملها حلوة بالكعب بيرقص واحد، فطبعا بيدكي فرصة إنك تغنيله".
وعن استمرار صدقته بالخطيب رغم اعتزاله: "أنا النادي الأهلى حياتي، يمكن أنا مابقعدش في البيت قد ما بقعد في النادي، بسهر فيه مع صحابي بنلعب طاولة ونتكلم".
وأضاف:"إنما الخطيب كان ملتزم، بعد التمرين كان ممكن يقعد شوية في النادي بعدين يروح بيته، علشان تاني يوم في تمرين تاني".
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