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"الأهلي حياتي".. ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في مصر

09:17 م الإثنين 20 يناير 2025
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    فاروق جعفر وحسن شحاتة زمان
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    فاروق جعفر مع الخطيب وحسن شحاتة
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    فاروق جعفر مع صديقه
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    فاروق جعفر مع محمود الخطيب
  • عرض 25 صورة
    حسن شحاتة مع فاروق جعفر
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب في منزله
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    محمود الخطيب يلتقط صورة من أمام سيارة
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب ينفذ ضربة خلفية مزدوجة
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب اللاعب الأسبق للنادي الأهلي
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    محمود الخطيب يقرأ ورقة
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    محمود الخطيب نجم منتخب مصر السابق تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم منتخب مصر تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب وثابت البطل تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب نجم الأهلي السابق تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب نجم النادي الأهلي تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيسه الحالي تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم الأهلي تصوير حسام دياب
  • عرض 25 صورة
    فاروق جعفر مع حسن شحاتة
  • عرض 25 صورة
    طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق
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    طاهر أبو زيد
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    حسن شحاته
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    حسن شحاته 1_2
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كتب- نهى خورشيد:

تحدث الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن أمهر لاعب من وجهة نظره.

ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في حياته

وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة:"طبعا محمود الخطيب كان نجم كبير، وطاهر أبو زيد دول من الأهلي، حسن شحاته من نادي الزمالك ده المعلم، فاروق جعفر".

وأضاف:"النجوم الكبار بيخلوكي تغني، بيدوكي مادة حلوة، بيعملها حلوة بالكعب بيرقص واحد، فطبعا بيدكي فرصة إنك تغنيله".

وعن استمرار صدقته بالخطيب رغم اعتزاله: "أنا النادي الأهلى حياتي، يمكن أنا مابقعدش في البيت قد ما بقعد في النادي، بسهر فيه مع صحابي بنلعب طاولة ونتكلم".

وأضاف:"إنما الخطيب كان ملتزم، بعد التمرين كان ممكن يقعد شوية في النادي بعدين يروح بيته، علشان تاني يوم في تمرين تاني".

ميمي الشربيني فاروق جعفر محمود الخطيب طاهر أبو زيد حسن شحاتة الاهلي الزمالك
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