ميمي الشربيني.. تعرف على المرض الذي أدى لوفاته؟

"مش هروح بالبدلة".. أسرار استعداد ميمي الشربيني للتعليق على مباريات الأهلي

كتب- نهى خورشيد:

تحدث الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن أمهر لاعب من وجهة نظره.

ميمي الشربيني يكشف أحرف 3 لاعبين عاصرهم في حياته

وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة:"طبعا محمود الخطيب كان نجم كبير، وطاهر أبو زيد دول من الأهلي، حسن شحاته من نادي الزمالك ده المعلم، فاروق جعفر".

وأضاف:"النجوم الكبار بيخلوكي تغني، بيدوكي مادة حلوة، بيعملها حلوة بالكعب بيرقص واحد، فطبعا بيدكي فرصة إنك تغنيله".

وعن استمرار صدقته بالخطيب رغم اعتزاله: "أنا النادي الأهلى حياتي، يمكن أنا مابقعدش في البيت قد ما بقعد في النادي، بسهر فيه مع صحابي بنلعب طاولة ونتكلم".

وأضاف:"إنما الخطيب كان ملتزم، بعد التمرين كان ممكن يقعد شوية في النادي بعدين يروح بيته، علشان تاني يوم في تمرين تاني".