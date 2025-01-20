كتب- نهى خورشيد:

كشف الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن طريقة استعداده للتعليق على المباريات.

أسرار استعداد ميمي الشربيني للتعليق على مباريات الأهلي والزمالك

وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة: "أي مباراة يقولولي علق عليها، كنت بقولهم كلموني قبلها بـ3 أيام، لأني مش هروح على طول بالبدلة زي كل المعلقين كده".

وأضاف:"لازم أحضر كويس، غير كده كان ممكن أشطب حاجة، أعمل حاجة، أدلع جملة، علشان ماتقباش ناشفة على المشاهد، لازم أفكر في كل حاجة عشان كدا بحضر لأي مباراة 3 أيام قبله".

وتابع حديثه قائلاً:"عشان أطلع من أرشيفي الخاص، فيه الماتشات والنتائج والبطولات، وأسماء اللاعيبة، وتاريخهم طبعا بسجلهم من الصحافة وعلاقتي والمجالات، عندي كل الحاجات دي".

وأتم حديثه:"مثلا لو الأهلي هيلعب قدام الزمالك، أجاي اطلع أرشيف الحاجات دي كلها، ببقي داخل مستعد أكتر".