كتب- نهى خورشيد:

كشف الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي كرة القدم المصرية عن استبعاده فكرة الزواج.

سبب عدم زواج ميمي الشربيني

وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة: "البيت لي احترامه، ولي متطلباته فلما تتجوزي ويبقي في طفل أو حتي مافيش؛ ماتقدريش تسهري كل يوم للساعة واحدة أو اتنين".

وأضاف: "أنا بعد ما بطلت كرة، بسهر بقي ما صحابي هنا وهنا، بقعد معاهم وأقضي وقتي معاهم لأن الوقت ممل يعني ماعندناش في مصر حاجة أقضي بيها وقت فراغي، كنت بلعب مع صحابي طاولة في القهوة".

قصص حب ميمي الشربيني

وتابع حديثه: "أنا حبيت طبعا كتير، ودايما كنت بحب أسعد اللي معايا؛ أي واحدة كانت بتبقي معايا سواء في الجامعة وده كان وقت عزي في الكورة".

وواصل نجم الأحمر السابق:"وأنا كنت في الجامعة مكانتش بحضر، بس بعد لما النجومية زادت أنا قعدت 9 سنين في كلية تجارة عين شمس، علشان كنت بقدم شهادات مرضية كتير علشان الكورة".

وأكمل: "كان عندي علاقات كتير في الجامعة، بس عمري ما اقتعنت بفكرة الجواز لأنه مسؤولية كبيرة؛ فقررت أتجوز الكرة وبقي أصحابي هما حياتي، حتي بعد لما بطلت ودخلت في التلفزيون والإعلام، بس فضلت حياتي كلها في النادي الأهلي وكل النجوم بيسألوا عليا حتي الجداد".

عن فكرة الندم على عدم الزواج قال:" والله مش أوي، في شوية طبعا أختي واخويا متجوزين ومخلفين فأولادهم ولادي، هما اللي بيعوضني أني متجوزتش، وهما دائما بيبقوا سعداء بيا وعارفين كابتن ميمي الشربيني مشهور ونجم كبير".