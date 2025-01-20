كتب- يوسف محمد:

تحدث محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل من مسيرة عمر مرموش أثناء مزاملته في وادي دجلة.

مسيرة عمر مرموش

واقترب عمر مرموش من الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة قياسية قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وقال عبد المنصف في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "مرموش تواجد معنا في الفريق الأول لدجلة، خلال تولي أحمد حسام ميدو القيادة الفنية للفريق".

وأضاف: "عمر مرموش ظهرت عليه الموهبة من البداية، وكان بحاجة فقط إلى العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية بشكل كبير".

عمر مرموش وادي دجلة

وبالحديث عن عمر مرموش والدراسة، قال حارس مرمى منتخب مصر السابق: "مرموش كان مهتمًا بدراسته أيضًا بجانب ممارسة كرة القدم، ويهتم بامتحاناته بشكل كبير".

وأكمل: "أتذكر في أحد المعسكرات الخاص بالفريق، كان عمر مرموش متواجد معنا وهو لديه امتحانات في الوقت نفسه، كان يقوم بالذهاب إلى الامتحان في الصباح قبل أن يعود إلى المعسكر مساءً والكثير في هذا السن لم يكن يستطيعون القيام بهذا الأمر".

وواصل: "التعليم ساهم بشكل كبير في مشوار عمر مرموس واكسابه قدر عالي من الثقافة بشكل أكبر

وتابع عبد المنصف: :"التعليم الجيد والثقافة الكبيرة التي يتمتع بها مرموش، ساعدته بشكل كبير في التعامل الخارجي مع كافة اللغات والجنسيات".

بداية عمر مرموش

واستمر عبد المنصف في الحديث قائلاً: "التأسيس الجيد لمرموش في وادي دجلة، في ظل الاهتمام بهذا الأمر، من جنب ماجد سامي مالك النادي، ساهمت في تطوير موهبة مرموش بشكل كبير والإمكانيات التي يمتلكها مرموش تأهله أن يكون متواجد في أكبر أندية العالم".

وأردف: "جوارديولا سيساهم بشكل كبير، في تطوير إمكانيات عمر مرموش بشكل كبير وإبرازها، مرموش سيستفيد بشكل كبير من التعامل مع جوارديولا، سيظهر بشكل أفضل مما ظهر عليه بالدوري الألماني.

وأردف عبد المنصف: "منذ صعود مرموش معنا إلى الفريق الأول لوادي دجلة، وهو يتمتع بشخصية قوية ومميزة، عمر كان ملتزم للغاية خلال تواجده في وادي دجلة، ظهر عليه التركيز الشديد، من أجل الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه ويرغب في تحقيقه".

واختتم عبد المنصف تصريحاته، بتوجيه رسالة إلى مرموش قائلا: "أنت الأن في مكان كبير للغاية، ومع مدرب كبير ونضع عليك الكثير من الآمال، أن تكون سفيرًا لمصر مع محمد صلاح في الخارج وهذا الثنائي سيغير الصورة الاحترافية للاعبين الشباب في الفترة المقبلة داخل مصر".