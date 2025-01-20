"نصب عليه في مبلغ ضخم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن محمد مجدى أفشة وزوجته

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"آخر حبات عنقود الموهبين.. مواليد منطقة الجزاء.. صاحب الكرافتة الشيك.. إلخ"، ربما تكون عرفت ميمي الشربيني المعلق الرياضي الشهير الذي غاب بالعقد الأخير عن الظهور ولكنك ربما قد لا تكون قد عاصرت محمد عبد اللطيف الشربيني الذي توّج مع الأهلي ببطولات كلاعبًا واكتشف بعض نجومه حين عمل بقطاع الناشئين.

بداية ميمي الشربيني في النادي الأهلي

ولكن بداية "ميمي" ـ كما عُرف ـ لم تكن بالنادي الأهلي بل بقميص النادي المصري القاهري في عام 1953 وحينها كان في عامه الـ 16 ليحظى باهتمام كبار الكرة المصرية قبل أن يحوّل كشف النادي الأهلي خلال هذه الفترة عبده البقال إلى القلعة الحمراء.

ومن هنا كانت بداية اللاعب ـ الذي وُلد في محافظة المنصورة ـ مع النادي الأهلي؛ إذ التحق بصفوف فريق الشباب بالنادي ثم صعده المدرب المجري للأهلي هيديكوتي للفريق الأول.

ومع الأهلي توّج "ميمي" ـ الذي رحلّ عن عمر يناهز الـ 88 ـ بـ 4 بطولات دوري و3 كأس مصر قبل أن يعتزل في عام 1971 ويتجه للعمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

اكتشاف ميمي الشربيني لعماد متعب وحسام غالي

وخلال عمل الراحل بقطاع ناشئين الأهلي اكتشف عدد من اللاعبين الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد لعل أبرزهم عماد متعب وحسام غالي.

مسيرة ميمي الشربيني مع المنتخب

وبالتوازي مع مسيرته بالنادي الأهلي كان لميمي مسيرة أخرى مع المنتخب الوطني؛ إذ توّج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية سنة 1959.

وشارك ميمي مع منتخب مصر ـ بحسب ترانسفير ماركت ـ بـ 3 مباريات بالمنتخب الأولمبي و 36 مباراة مع المنتخب الأول؛ إذ سجل الراحل الذي كان ينشط في مركز المدافع 4 أهداف.

مسيرة ميمي الشربيني التدريبية

وعمل ميمي الشربيني في مجال التدريب كمدير فني؛ إذ تولى تدريب منتخب الإمارات وكذلك نادي غزل دمياط.

مسيرة ميمي الشربيني مع التعليق الرياضي

وتوّهج الراحل ميمي الشربيني من "كابينة التعليق"؛ إذ اشتهر بتعليقاته خفيفه الظل خلال المبارايات لعل أبرزها :"آخر حبات عنقود الموهبين.. مواليد منطقة الجزاء.. صاحب الكرافتة الشيك.. - اكسترا مهارات، اكسترا حواس.. تمريرة عابرة للقارات .. عنقود مهارات حولين رجلك يابني.. صاحب الثلاث رئات.. شوطة من حتة متقفلة بالشمع الأحمر.. يرتدي قفاز الإجادة.. إلخ"

وعلق ميمي على العديد من المباريات الهامة مثل نهائي كأس العالم بنسخ 1986، 1998 و2022 للتلفزيون المصري كما علق على نهائي يورو 2004 بجانب الكثير من مباريات القمة وغيرها من المباريات الهامة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"مواليد منطقة الجزاء".. أبرز تعليقات ميمي الشربيني (فيديوهات)