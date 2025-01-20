23 صورة تستعرض أبرز المعلومات عن زوجة راشفورد وأصوله وعدد أهدافه في مسيرته

تعرض محمد مجدى أفشة نجم النادي ومنتخب مصر، واقعة غريبة بعد نصب أحد الأشخاص عليه، واستيلائه على مبلغ 13 مليون جنيه من نجم وسط المارد الأحمر.

تحرك أفشة بعد تعرضه لعملية نصب

وقام محمد مجدى أفشة بتحرير محضر، في قسم شرطة التجمع الأول أمس الأحد، أتهم خلاله أحد رجال الأعمال بالنصب عليه، والحصول على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير استقدام سيارة له من الخارج، إلا أن هذا الأمر لم يتم.

وعلى الفور تم إحضار الشخص الذي تم اتهامه من قبل نجم النادي الأهلي، وتم إجراء التحقيق معه.

أين كان يلعب محمد مجدى أفشة قبل الأهلي؟

وقبل انضمام محمد مجدى أفشة إلى النادي الأهلي، كان يلعب رفقة صفوف بيراميدز، الذي انضم إليه في يوليو 2018 قادمًا من فريق إنبي، في صفقة وصلت قيمتها آنذاك 1.28 مليون يورو.

ولعب أفشة مع بيراميدز موسم واحد فقط، نجح خلاله في المشاركة في 24 مباراة، ساهم خلالهم في 11 هدفًا، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في 2019 متجهًا إلى النادي الأهلي.

ألقاب محمد مجدى أفشة

وحصد محمد مجدى أفشة الكثير من الألقاب مع النادي الأهلي حتى الأن، حيث نجح في حصد 17 بطولة رفقة الفريق، بواقع 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثلاثة ألقاب لكلاً من الدوري المصري وكأس مصر، لقبين لكأس السوبر الأفريقي.

وعلى الصعيد الفردي، شارك أفشة رفقة المارد الأحمر، في 255 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 45 هدفًا، بالإضافة إلى تقديم 49 تمريرة حاسمة.

القيمة التسويقية لمحمد مجدي أفشة

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، خلال العام الحالي 1.20 مليون يورو، وكانت أعلى قيمة تسويقية وصل إليها اللاعب في ديسمبر 2021، حينما كان يبلغ 25 عامًا، ووصلت قيمته التسويقية آنذاك 2.5 مليون يورو.

ويذكر أن أقل قيمة تسويقية وصل إليها نجم الأهلي، كانت في عام 2015 خلال فترة تواجده رفقة فريق الرجاء المطروحي وكان يبلغ من العام خلالها 18 عامًا فقط.

محمد مجدى أفشة وزوجته وأولاده

ويرغب الكثير من الجماهير، في معرفة المعلومات عن محمد مجدى أفشة وزوجته وأولاده أيضًا، لذا فالبنظر إلى حياة أفشة العائلية، فإننا نجد أنه متزوج من أكتوبر عام 2021.

وزوجة نجم الأهلي،تدعى نرمين محمد، ومن نفس بلدته "كومبيرة" التابعة لمحافظة الجيزة.

ويمتلك محمد مجدى أفشة طفلًا واحدًا، يدعى مالك.