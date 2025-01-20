ستوري كرة القدم.. حضن طاهر والشناوي.. رسالة زوجة محمود علاء.. ومهارة إمام

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت إيمان زوجة محمود علاء نجم الزمالك والسويحلي الليبي السابق، رسالة له بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الاتحاد السكندرى ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت إيمان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من الإعلان الرسمي لزعيم الثغر عن الصفقة مع تعليق: "مبروك يا روح قلبي ربنا يجعلها فتحة خير عليك واشوفك احسن واحد في الدنيا يارب".

وحرص حساب الزمالك الرسمي على الإشادة بسيف الدين الجزيري بعد تسجيله هدفين في مرمى إنيمبا، عن طريق نشر صورة له مع تعليق: "الكرة والجزيري في مكانهما الصحيح".

واحتفى الحساب الرسمي لنادي المصري بتألق فخر الدين بن يوسف وتسجيله هاتريك في مرمى بلاك بولز، عن طريق نشر صورة وتعليق: "روح الفريق الواحد".

واستعرض لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، مهاراته عن طريق نشر صورة له عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام"، وهو يثبت الكرة على صدره.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي صور من مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.