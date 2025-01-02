كتب- محمد عبدالهادي:

أحمد عبد القادر هو لاعب كرة قدم مصري، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولكنه يمتلك تاريخًا مليئ بالمفاجآت خلال فترة تواجده قطاع الناشئين.

ويلعب عبدالقادر في الوقت الحالي في صفوف نادي قطر القطري، بعدما انتقل لصفوفه في أغسطس 2024، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وخلال فترة إعارته، أطلق عبد القادر تصريحات نارية حول سبب رحيله عن الأهلي، وطبيعة علاقته مع المدرب كولر، بالإضافة إلى الحديث عن وجهته المقبلة و موقفه من العودة للأهلي.

قصة هروب أحمد عبد القادر إلى سبارتا براج التشيكي

في فبراير 2018، قرر أحمد عبد القادر الرحيل عن الأهلي دون موافقة النادي، وانتقل إلى نادي سبارتا براج التشيكي.

وكان أمين عرابي مدرب النادي الأهلي في ذاك الوقت، قد صرح بأن اللاعب قد خان النادي، بعدما انقطع عن التدريبات لمدة شهرين ورحل دون موافقة المسؤولين".

وأوضح عبد القادر في تصريحات صحفية مؤخرًا أن رحيله عن القلعة الحمراء، جاء بعدما فوجئ بعدم تواجد عقد له مع النادي الأهلي، مما دفعه للرحيل والبحث عن فرص احترافية أخرى.

وفي هذا السياق صرح عبدالقادر خلال ظهوره تلفزيونيًا: "في 2014 كنت ماضي عقد للأهلي، وفضلت 3 سنين مش باخد فلوس، ولما روحت اسأل عن الفلوس بلغوني أن عقدي ضاع ومش موجود".

تجربة عبد القادر مع الأهلي

لم تكن علاقته مع المدرب السويسري مارسيل كولر على ما يرام، حيث صرح عبد القادر في وقت لاحق أنه لم يكن مرتاحًا في ظل قيادة كولر، مما أثر على مستواه الفني.

لينتقل إلى قطر القطري على سبيل الإعارة في ظل عدم اعتماد المدرب السويسري عليه في التشكيلة الأساسية.

وأكد عبدالقادر خلال تواجده تلفزيونيًا، أنه مستعد للعودة للنادي الأهلي في أي وقت يحتاجه الفريق، فهو ابن من أبناء النادي، ويتمنى كتابة التاريخ مع القلعة الحمراء.

إحصائيات أحمد عبدالقادر مع الأندية

خاض أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي في جميع البطولات 113 مباراة، تمكن من تسجيل 20 هدفًا، وصناعة 12 تمريرة حاسمة.

مع فريق سبارتا براج خاض 35 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 5.

وبقميص سموحة، لعب أحمد عبدالقادر 27 مباراة، سجل 9 وصنع 5.

وفي محطته الأخيرة حاليًا مع فريق قطر القطري، شارك في 10 مباريات وسجل 4 أهداف.