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كانت طفولة ماغنوس كارلسن مليئة بالإنجازات والأرقام التاريخية.

تعلم ماغنوس كارلسن الشطرنج في سن الخامسة وشارك في أول بطولة احترافية في سنة الثامنة وأصبح محترفًا في سن الثالثة عشرة.

فاز النرويجي ماغنس كارلسن الجراند ماستر أناتولي كاربوف في بطولة عام 2004 وعمره 13عامًا، كما واجه الأسطورة كاسبورف وتعادل معه في نفس البطولة.

أصبح النرويجي المصنف الأول عالميا في عام 2011، وحقق لقب بطل العالم للشطرنج الكلاسيكي عام 2013.

تدرب كارلسن على يد الأسطورة النرويجية سيمين أجديستيان الحاصل على بطولة النرويج 7 مرات.

في شهر يوليو عام 2000 فاز النرويجي وعمره 9 أعوام ببطولة نرويجية للاعبين أقل من 11 عامًا، وبعدها بوقت قليل وصل تقييمه إلى 1900.

وفي عام 2002، تقدم مركز النرويجي وحقق المركز السادس في البطولة الأوروبية للاعبين لأقل من 12 عامًا. وبعدها بعام واحد دخل ضمن أول 10 مراكز في بطولتي الشطرنج، الأوربية والعالمية للشباب للاعبين تحت 14 عامًا.

وفي عمر 12 عامًا، أغسطس 2003، حصل كارلسن على بلقب أستاذ دولي.