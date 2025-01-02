بـ 5 صور من حفل زفافهما زوجة رامي ربيعة تحتفل بعيد زواجهما

كتب - نهي خورشيد:

حرصت مدى داغر زوجة مروان محسن مهاجم الأهلي السابق، على دعم زوجها في مشواره الجديد مع نادي الجونة.

ونشرت مدى عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من تقديم الجونة لزوجها مع قلوب بيضاء.

والجدير بالذكر أن الجونة أعلن صباح اليوم التعاقد مع مروان محسن في صفقة انتقال حر، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي.