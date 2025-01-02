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بـ 5 صور من حفل زفافهما زوجة رامي ربيعة تحتفل بعيد زواجهما

09:00 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة رامي ربيعة
  • عرض 5 صورة
    رامي ربيعة وزوجته 1
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    رامي ربيعة وزوجته 2
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كتب - نهى خورشيد:

احتفلت نادين زوجة رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الثالث.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خمسة صور من زفافهما، مع تعليق:"3 سنوات مضت و إلى الأبد معك، ذكرى سنوية ثالثة سعيدة".

والجدير بالذكر أن رامي ربيعة ونادين احتفلا بزفافهما في 2 يناير 2022، ورزق الثنائي بطفلة وحيدة وهي "عليا".

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رامي ربيعة الأهلي زوجة رامي ربيعة إنستجرام رامي ربيعة
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