بعد انضمامه للجونة.. كيف دعمت زوجة مروان محسن في مشواره الجديد؟

كتب - نهى خورشيد:

احتفلت نادين زوجة رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الثالث.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خمسة صور من زفافهما، مع تعليق:"3 سنوات مضت و إلى الأبد معك، ذكرى سنوية ثالثة سعيدة".

والجدير بالذكر أن رامي ربيعة ونادين احتفلا بزفافهما في 2 يناير 2022، ورزق الثنائي بطفلة وحيدة وهي "عليا".

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