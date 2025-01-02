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بعد انضمامه للجونة.. كيف دعمت زوجة مروان محسن في مشواره الجديد؟

رغم تكرار ظهور مروان محسن مهاجم الفريق الكروي بنادي الجونة وزوجته مدى داغر، على منصات التواصل الإجتماعي، إلا أن الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية لا يعرفون الكثير من المعلومات عنهم.

ويعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن زوجة مروان محسن مهاجم الجونة الحالي والأهلي السابق:

-تدعى مدى داغر.

-من مواليد 5 يوليو.

- تعمل مصممة أزياء، كما تمتلك براند للملابس خاص بها.

-أعلن مروان محسن نجم الجونة الحالي والأهلي سابقا، خطبته من مدى في 31-12-2018، وتزوج الثنائي 12 أغسطس 2019.

- لديها ابنة وحيدة تدعى "نايلة".

- تعمل كموديل ملابس مع زوجة حسام غالي، كما ظهرت في إعلان رفقة آسر ياسين.

-شقيقتها منه داغر زوجة الفنان حازم إيهاب.

- تمتلك على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات 59 ألف متابع.