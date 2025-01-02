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ماغنوس كارلسن ضد كاسباروف.. مباراة شطرنج تاريخية وأرقام قياسية (صور وفيديو)

08:00 م الخميس 02 يناير 2025
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مباراة ماغنوس كارلسن ضد كاسباروف الروسي، وثقها مقطع فيديو قديم انتشر على الإنترنت، وظهر فيه "ماجنوس" 13 عامًا وهو يواجه الروسي.

حقق مقطع فيديو المباراة بين كارلسن 13 عامًا والأسطورة كاسباروف مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهت المباراة بينهما بالتعادل.

وهزم كارلسن أناتولي كاربوف في نفس البطولة عام 2004، قبل أن يصبح ثاني صغر بطل في تاريخ لعبة الشطرنج.

وحافظ النرويجي على إنجاز أصغر بطل حتى عام 2021، كما أصبح عام 2009 أصغر لاعب يكسر تصنيف الـ 2800 في الشطرنج، وهو رقم قياسي لم يتجاوز إلا البطل علي رضا فيروزا عام 2021.

ووصل كارلسن إلى صدارة قمة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج للمرة الأولى في 2010 ولم يسبقه إلى ذلك سوى جاري كاسباروف.

ماغنوس كارلسن ضد كاسباروف تقييم ماغنوس كارلسن هل فاز كارلسن على كاسباروف؟
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