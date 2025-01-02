كتب- نهى خورشيد:

رغم ظهور مروان محسن مهاجم الجونة الحالي والأهلي السابق وزوجته مدى الدائم في العديد من المناسبات، وتواجدهم تحت الأضواء بسبب مجالات عملهم، إلا أن قصة حب الثنائي قد تكون غير معلومة لدى متابعي الكرة القدم المصرية.

ولكن هذا لا يمنع في إظهار الثنائي مدى حبهما ومساندتهم لبعضهم البعض، والتي تظهر في الرسائل التي يتبادلها الثنائي فيما بينهما ومع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروان محسن وزوجته

والتي بدأت بعد إعلان الثنائي بشكل رسمي خطوبتهما في يوم 31-12-2018، مع صورة لهما، لتتوالى بعدها العديد من الرسائل الرومانسية، ومنها "شخصيتي الوحيدة" وذلك بعد أيام من ارتباطهما.

وقبل زفافهما نشرت مدي عبر حسابها الشخصي صورة لهما مع تعليق:"لدي داعم جيد هو وجودك، أحبك حبيبي".

ولم يقل تعبير الثنائي عن مشاعرهم بعد زواجهما في 12 أغطسطس 2019، ونشرت بعدها مدى العديد من الصور والرسائل الرومانسية والتي جاءت كالأتي:"عمودي الفقري"،"حبك كان أفضل قرار في حياتي"

وخلال احتفالها بعيد زواجهما الأول كتبت:"عام واحد كان اليوم هو اليوم الذي تزوجت فيه من حب حياتي. أنا ممتنة للغاية لأنني قررت مشاركة حياتي وقلبي معك لأنني لم أكن أتمنى زوجًا أكثر حبًا. إليكم ذكرى زواجنا السعيدة دائمًا وإلى الأبد حبيبي".

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كما احتفلت بالسنة الثانية برسالة رومانسية أخري:"أغسطس .. اليوم هو العام الثاني على زواجنا، واجهنا معًا صعودًا وهبوطًا، وفي كل يوم اكتشفت أنني أحبك أكثر .. أحبك بكل ما أنت عليه وكل ما كنت عليه وكل ما أنت عليه في المستقبل، عيد زواج سعيد يا أبو نايلة".