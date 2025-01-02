كتب- محمد عبدالهادي:

أكرم توفيق، لاعب كرة القدم المصري ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو أحد الأمثلة الحية على القوة والتحدي للوصول إلى القمة، قصته مليئة بالصعوبات التي واجهها منذ بداياته وحتى تحقيق النجومية.

بلد أكرم توفيق

وُلد أكرم في مركز كفر صقر محافظة الشرقية، بمصر عام 1997، وبدأ لعب كرة القدم في عمر صغير، متأثراً بحب أسرته للرياضة، حيث كان شقيقًا لثنائي مشهور في الكرة المصرية، هما أحمد توفيق وعبدالعزيز توفيق.

التحق بقطاع الناشئين في نادي إنبي، حيث أظهر موهبة استثنائية في مركز خط الوسط، رغم موهبته، لم يكن طريقه مفروشاً بالورود، إذ واجه تحديات كبيرة في إثبات نفسه في ظل المنافسة الشرسة.

انتقال أكرم توفيق للأهلي

في عام 2016، انتقل أكرم إلى النادي الأهلي، وهو ما مثّل خطوة كبيرة في مسيرته. في البداية، عانى من قلة المشاركة نتيجة وجود لاعبين بارزين في نفس المركز، ورغم ذلك، استمر في التدريب والعمل الجاد حتى أثبت نفسه.

أزمات في حياة أكرم توفيق

واجه أكرم لحظات صعبة في مسيرته، أبرزها الإصابة بالرباط الصليبي مرتين، إحداهما خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021، هذه الإصابة شكلت نقطة تحول في حياته، حيث اضطر للتوقف لفترة طويلة وإعادة التأهيل بشكل مكثف، ومع ذلك، أظهر عزيمة قوية للعودة إلى الملاعب.

إنجازات أكرم توفيق من الأهلي

بعد التعافي، عاد أكرم توفيق أقوى من ذي قبل وأصبح أحد الركائز الأساسية للنادي الأهلي ومنتخب مصر. يتميز بأسلوبه القتالي في الملعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء كظهير أيمن أو في خط الوسط الدفاعي، مما جعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في فريقه.

ساهم مع النادي الأهلي في الفوز بعدة بطولات محلية وقارية، أبرزها:

5 بطولات للدوري المصري

3 ألقاب السوبر المصري

4 ألقاب كأس مصر.

3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا.

لقب كأس مصر في موسم 21-2022.

كما توج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة في موسم 2019.

أرقام أكرم توفيق

خاض أكرم توفيق مع الأهلي 125 مباراة بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 7.

ولعب مع فريق الجونة 41 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 3، ومع فريق إنبي خاض 20 مباراة بدون تسجيل أهداف أو صناعة.