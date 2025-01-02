كتب- محمد عبدالهادي:

كريستيانو رونالدو، واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، يُظهر تفوقًا لا يقتصر فقط على أدائه في الملاعب، بل يمتد إلى حياته الشخصية والمهنية خارجها.

ويُعتبر رونالدو مثالًا يُحتذى به في مجال الاستثمار، حيث يمتلك سلسلة فنادق "Pestana CR7" الشهيرة، والتي تنتشر في عدة دول، ويستثمر في عالم اللياقة البدنية من خلال علامته التجارية "CR7 Fitness".

كما لديه خطوط إنتاج للعطور والأزياء، بجانب شرائه حصة في منصة تداول الساعات الفاخرة المستعملة عبر الإنترنت مما يجعله رجل أعمال ناجحًا بجانب كونه لاعبًا عالميًا.

أما الجانب الإنساني، فإن رونالدو يُعد من أكثر اللاعبين سخاءً، حيث ساهم في بناء مستشفيات ودعم الأطفال المرضى، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المحتاجين، حصل على عدة جوائز لتبرعاته ومشاركته في القضايا الإنسانية حول العالم.

رونالدو ليس فقط نجمًا رياضيًا، بل رمزًا عالميًا للإصرار والعمل الجاد، حيث يجمع بين النجاح الرياضي، المسؤولية الاجتماعية، والاستثمار الذكي.