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لعب في نادي عربي.. قصة ضياء سبع لاعب منتخب إسرائيل صاحب الأصول الفلسطينية

06:34 ص الخميس 02 يناير 2025
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في الوقت الذي يقوم فيه المئات من محبي ومشجعي كرة القدم في العالم، يحتجون في ملاعب كرة القدم ويعترضون على الحرب في غزة وعمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال، كان هناك اللاعب ضياء سبع ذو الأصول العربية، يظهر تضامنه من الناحية الرياضية مع الكيان، وذلك بعدما اختار صاحب الـ 32 عاما الانضمام إلى صفوف منتخب الاحتلال الإسرائيلي لكرة القدم.

وضياء سبع ليس بالأسماء الغريبة على المنطقة العربية، حيث سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية، في الدوري الإماراتي، خلال تواجده في صفوف كلا من النصر الإماراتي وفريق الإمارات الإماراتي أيضاً.

من هو ضياء سبع لاعب إسرائيل؟

يبلغ ضياء سبع من العمر 32 عاماً، فهو من مواليد 18 فبراير 1992، من بلدة مجد الكروم.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 32 عاماً مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي شبيبة نيس توبروك الإسرائيلي، الذي انتقل منه إلى صفوف مكابي تل أبيب في موسم 2012، قبل أن ينتقل بعد ذلك بين عدة أندية.

وفي عام 2019، انتقل اللاعب ضياء سبع إلى صفوف فريق جوانزو إيفرجراند الصيني، الذي استمر في صفوفه لمدة موسم واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر الإماراتي في عام 2020.

واستمر اللاعب ضياء سبع في صفوف النصر الإماراتي لمدة موسمين، شارك خلالهم في 63 مباراة، وتمكن من تسجيل 21 هدفاً.

ورحل ضياء سبع عن صفوف النصر الإماراتي، في موسم 2022، متجهاً إلى مكابي حيفا الإسرائيلي.

وعاد ضياء سبع إلى المنطقة العربية مرة آخرى من بوابة الدوري الإماراتي أخرى، حيث انضم إلى فريق الإماراتي على سبيل الإعارة في يناير عام 2024، قبل العودة إلى فريق مكابي حيفا في يونيو من العام ذاته.

وشارك ضياء سبع في الموسم الحالي رفقة مكابي حيفا في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

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