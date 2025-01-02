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أبرز 8 معلومات عن زوجة مصطفى محمد ( صور)

07:47 ص الخميس 02 يناير 2025
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كتب - نهى خورشيد:

يجمع الشبه الكبير والصفات الطيبة، بين الثنائي مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر وزوجته حياة، التي بدأت قصة حبهما قبل احترافه وتألقه بسنوات كثيرة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن "حياة" زوجة مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي:

-تدعى حياة سلامة.

-من مواليد 23 يونيو.

-من محافظة الغردقة.

-تعرفت على مصطفى محمد عن طريق الفيسبوك.

-تشجع نادي الزمالك كاوالدها، ووالدتها من مشجعي النادي الأهلي.

-تقدم مصطفى محمد لخطبتها فى 2018.

-احتفل الثنائي بزواجهما في 11 يونيو عام 2020.

-أنجبت من نجم نانت الفرنسي طفلين وهما عدى ونوح.

مصطفى محمد زوجة مصطفى محمد نادي نانت الفرنسي مصطفى محمد وزوجته الزمالك
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