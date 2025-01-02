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رونالدو مع جورجينا.. كيف احتفل نجوم كرة القدم بالعام الجديد 2025؟

05:30 ص الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رونالدو وجورجينا
  • عرض 14 صورة
    رونالدو مع زوجته وابنته (2)
  • عرض 14 صورة
    جورجينا صديقه رونالدو (1)
  • عرض 14 صورة
    جورجينا صديقه رونالدو (3)
  • عرض 14 صورة
    أولاد رونالدو
  • عرض 14 صورة
    ميسي وأنتونيلا (2)
  • عرض 14 صورة
    نيمار وابنته
  • عرض 14 صورة
    جورجينا وأولادها
  • عرض 14 صورة
    جورجينا صديقه رونالدو (2)
  • عرض 14 صورة
    ميسي وأنتونيلا (1)
  • عرض 14 صورة
    ديبالا وصديقته (2)
  • عرض 14 صورة
    ديبالا وصديقته (1)
  • عرض 14 صورة
    عائلة ليفاندوفسكي
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حرص نجوم كرة القدم العالمية على الاحتفال بانتهاء عام 2024 وبداية السنة الجديدة 2025 مع زوجاتهم وأبنائهم.

ونشرت جورجينا صور لها مع الأسطورة كريستيانو رونالدو والأولاد أثناء احتفالهم بالعام الجديد على متن "يخت" تحت الألعاب النارية.

وشارك الجناح البرازيلي، نيمار جونيور، صور له مع صديقته وابنته أثناء تواجدهم في دبي.

وكتب ميسي على صورة نشرها مع زوجته، أنتونيلا روكوزو، أثناء الاحتفال بالعام الجديد: "سعادة 2025".

وفي جلسة عائلية رائعة، نشر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة، صورة له مع زوجته وابنتيه.

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