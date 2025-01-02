"على أنغام سقفه".. زوجة علي معلول توجه له رسالة في السنة الجديدة 2025

سبب اجتماع زوجات نجوم الأهلي والزمالك في اليوم الأخير من عام 2024

حرص نجوم كرة القدم العالمية على الاحتفال بانتهاء عام 2024 وبداية السنة الجديدة 2025 مع زوجاتهم وأبنائهم.

ونشرت جورجينا صور لها مع الأسطورة كريستيانو رونالدو والأولاد أثناء احتفالهم بالعام الجديد على متن "يخت" تحت الألعاب النارية.

وشارك الجناح البرازيلي، نيمار جونيور، صور له مع صديقته وابنته أثناء تواجدهم في دبي.

وكتب ميسي على صورة نشرها مع زوجته، أنتونيلا روكوزو، أثناء الاحتفال بالعام الجديد: "سعادة 2025".

وفي جلسة عائلية رائعة، نشر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة، صورة له مع زوجته وابنتيه.

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