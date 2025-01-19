كتب- يوسف محمد:

تترقب جماهير النادي الأهلي، قيام إدارة الفريق بإبرام الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية. ونستعرض هنا، أسوأ 6 صفقات لعبت للأهلي في فترة محمود الخطيب

ووسط ترقب جماهير النادي الأهلي، قيام مجلس الإدارة بالعديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الجارية، استعاد بعض مشجعي المارد الأحمر، الصفقات التي لا يتمنون تكرارها في الفريق، نظرًا لعدم ظهورهم بالمستوى المنتظر رفقة الفريق.

وعلى مدار 8 سنوات، تولى فيها محمود الخطيب رئاسة المارد، منذ أواخر عام 2017، تعاقد مع ما يقرب من 40، إلا أن الكثير من هذه الصفقات لم يكتب لها التوفيق مع الفريق.

أسوأ 6 صفقات لعبت للأهلي في فترة محمود الخطيب

الموزمبيقي لويس ميكسوني

انضم الموزمبيقي لويس ميكسوني إلى الأهلي، في أغسطس 2024 قادًما من فريق سيمبا التنزاني، مقابل 850 ألف يورو، قبل أن يرحل عن الفريق بعد موسم واحد فقط، شارك في 29 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف ونجح في تقديم تمريرة حاسمة.

والتر بواليا

وفي يناير 2021، تعاقد الأهلي مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قادمًا من الجونة مقابل مليون يورو، قبل أن يرحل عن الفريق بعد ستة أشهر فقط، خلال 31 مباراة مع المارد الأحمر، سجل بواليا 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

برونو سافيو

وأكمل برونو سافيو، الذي انضم إلى النادي الأهلي في سبتمبر 2022 قادمًا من فريق بوليفار البوليفي، مقابل أكثر من مليون يورو، عقد البرازيليين الذين لم يكتب لهم التوفيق مع النادي الأهلي، حيث أنه اكتفى بالمشاركة في 18 مباراة فقط، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أهداف ثم رحل عن الفريق بعد 6 أشهر فقط.

الجنوب أفريقي باكماني ماهلامبي ضمن أسوأ 6 صفقات لعبت للأهلي في فترة محمود الخطيب

وكان الجنوب أفريقي باكماني ماهلامبي، من أسوأ 6 صفقات لعبت للأهلي في فترة محمود الخطيب، حيث كان جمهور الأهلي يأمل في تحقيق العديد من النجاحات رفقة الفريق، إلا أن هذا الأمر لم يتم ترجمته على أرض الملعب، حيث انضم اللاعب إلى الأهلي في 2017 قادمًا من بيدفيست الجنوب أفريقي، إلا أنه لم يستمر إلا موسم واحد مع الفريق، شارك خلالهم في 15 مباراة فقط، اكتفى بتسجيل هدف وصناعة 5 أهداف.

مصطفى سعد ميسي

وكان صيف 2022، شاهدًا على تعاقد الأهلي مع جناح سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد "ميسي"، إلا أن اللاعب لم يتمكن من الحصول على فرصة كافية مع الفريق، حيث رحل بعد 6 أشهر فقط، مكتفيًا بالمشاركة في مباراتين، بواقع 9 دقائق فقط ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أنتوني موديست

وعقدت الجماهير الأهلاوية الأمال بشكل كبير، على النجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي انضم إلى النادي الأهلي في سبتمبر عام 2023، إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المرجو منه على الرغم من امتلاكه خبرات كبير، حيث شارك اللاعب في 29 مباراة مع الفريق، كان معظمها كبديل، نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4، قبل أن يرحل عن الفريق في يونيو 2024، ليكون في قائمة أسوأ 6 صفقات لعبت للأهلي في فترة محمود الخطيب