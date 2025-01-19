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كتب - مصطفى الجريتلي:

عادة ما تكشف تفاصيل كثير من القصص عن وجود شخصية خفيفة كانت سببًا في توّهج البطل بعدما كان أقرب لليأس في فترات كثيرة، مثلما كان الحال مع والد عمر مرموش.

وهو الأمر الذي ينطبق على مسيرة عمر مرموش الذي تبقت "رتوش" صغيرة على إتمام صفقة انتقاله من ناديه الحالي آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كيف أنقذ والد عمر مرموش مسيرة ابنه الاحترافية؟

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد أوضح خلال تصريحات إعلامية له، أن والده أنقذ مسيرته الاحترافية أول مرة حين كان في عامه الـ 14 حين وصلته عرضًا للمعايشة بأحد الأندية السويدية.

الجناح والمهاجم الدولي كان بمفرده في السويد للخضوع لتجربة معايشة ولكن لم تكن الأمور تسير على ما يرام معه ليتواصل مع والده هاتفيًا ويطلب منه أن يُعيده ولكن والده طالبه بالانتظار وخوض أول مران مع زملائه وسيشعر بأن الأمور جيدة.

وهو ما قام به اللاعب وأوجدت هذه التجربة بداخله بداية حلم الاحتراف في أوروبا وهو ما تحقق بعد قرابة 3 سنوات حين غادر صفوف وادي دجلة للاحتراف بفريق الرديف بنادي فولفسبورج الألماني.

وهنا كانت المرة الثانية والأهم من والد اللاعب لإنقاذ مسيرته الاحترافية؛ إذ لم يكن يشارك مع فريقه بصورة مستمرة بعدما كان يُشارك مع الفريق الأول بنادي وادي دجلة بجانب عدم تأقلمه على الأجواء.

وهي الفترة التي شهدت ظهور الشخصية الخفية في مسيرة عمر مرموش والده لينصحه بالاستمرار وخوض التجربة لتُسفر بعد 8 سنوات عن انتقاله للدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي.

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

إحصائيات عمر مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.